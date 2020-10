Salta dal tir che la porta al macello e scappa, per la maialina Senia arriva una nuova casa



La storia della maialina Senia così ribattezzata da chi ora si è preso cura di lei, che ora si prepara una nuova vita in un santuario per animali liberi. Era saltata da un tir che la portava al macello ed era stata trovata a vagare in strada. “Senia è libera e vivrà al rifugio la vita che ha sempre desiderato” hanno esultato i gestori del centro per animali.

