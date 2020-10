Sara Affi Fella e il corpo dopo il parto: “Mai così bella, un tempo non avrei messo questa foto”



La ex tronista, oggi mamma felice del piccolo Tommaso e compagna del calciatore Francesco Fedato, pubblica una foto che rompe i tabù sul corpo femminile e mostra il suo fisico a due settimane dal parto: “Vedermi così nei primi periodi mi ha un po’ spaventato. Forse qualche anno fa non avrei pubblicato una foto così, poi però la vita cambia e con lei sono cambiata anche io. Io non mi sono mai vista così bella”.

