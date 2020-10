Sara Croce sull’ex Hormoz Vasfi che l’ha denunciata: “Mi sento spiata, è stato orrendo”



Il milionario iraniano ha denunciato la Bonas di Avanti un altro per oltre un milione di euro, chiedendo la restituzione dei regali fatti e accusandola di aver allacciato la loro relazione per profitto. Lei, che l’ha denunciato per stalking, replica con parole durissime contro l’ex: “Non sono calcolatrice, lui si è rivelato orrendo. Mi sento controllata”.

