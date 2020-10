Sardegna al collasso, ambulanze in coda fuori dagli ospedali: “Dentro i malati Covid sono ovunque”



Fuori dall’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari cresce la carovana di ambulanze in coda da ore con i pazienti sospetti covid a bordo, in attesa che vengano visitati. Insieme alla coda, aumenta anche il malcontento di un personale sanitario allo stremo: “Siamo esseri umani, non supereroi, non possiamo andare avanti così”. L’appello dai soccorritori alla Regione Sardegna: “Rimboccatevi le mani e fate qualcosa!”. Nel frattempo, ieri record di contagi su un’Isola sempre più in difficoltà.

