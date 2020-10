Save The Children: “Per colpa del Covid entro l’anno un milione di bambini poveri in più in Italia”



È l’allarme che lancia Save The Children ritenendo che in Italia a causa del coronavirus il numero di minori in povertà assoluta potrebbe considerevolmente aumentare, così come la dispersione scolastica, già al 13,5%. E nel mondo un bambino su tre potrebbe vivere senza cibo sufficiente e accesso a beni e servizi essenziali.

