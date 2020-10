Scuola, cosa cambia con il nuovo dpcm: tutte le novità per studenti e insegnanti



Il dpcm firmato il 18 ottobre dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prevede nuove disposizioni che riguardano anche il mondo della scuola, soprattutto per gli studenti delle superiori e per i docenti. Andiamo a vedere cosa cambia per quanto riguarda gli orari di ingresso, la didattica a distanza, lo sport durante l’ora di educazione fisica e le riunioni degli organi collegiali.

Continua a leggere



Il dpcm firmato il 18 ottobre dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prevede nuove disposizioni che riguardano anche il mondo della scuola, soprattutto per gli studenti delle superiori e per i docenti. Andiamo a vedere cosa cambia per quanto riguarda gli orari di ingresso, la didattica a distanza, lo sport durante l’ora di educazione fisica e le riunioni degli organi collegiali.

Continua a leggere

Continua a leggere