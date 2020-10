Seconda ondata Covid in Italia, Crisanti: “Evitare lockdown con coprifuoco e chiusura delle scuole”



Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, ha parlato di emergenza Coronavirus in Italia nel corso della diretta live di Fanpage.it su YouTube: “Evitare lockdown per i danni sociali ed economici che comporta. Ci sono però delle vie di mezzo, che servono a diminuire i contatti sociali, come coprifuoco, limitazione dell’attività degli esercizi pubblici o la chiusura delle scuole. Le mascherine sono essenziali ma non bastano”.

