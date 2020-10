Tina Cipollari ritrova Giorgio Manetti, incontro in 4 con la compagna di lui e Vincenzo Ferrara



In giro per strada a Firenze insieme al compagno Vincenzo Ferrara, Tina Cipollari ha ritrovato una vecchia conoscenza di Uomini e Donne: Giorgio Manetti. L’uomo era in compagnia della fidanzata Caterina quando ha incrociato l’opinionista e il suo inseparabile compagno. Tra i due solo un saluto affettuoso che conferma che hanno mantenuto un ottimo rapporto.

