Tiziano Ferro lancia la manifestazione contro l’omobitransfobia: “In Italia di odio si muore ancora”



Il cantante di Latina, da sempre molto sensibile al tema dei diritti LGBT, ha postato sul suo profilo Instagram un lungo video di sostengo alla manifestazione contro l’omobitransfobia, prevista per il 10 ottobre a Milano. L’obiettivo è sensibilizzare sulla legge Zan, in via di approvazione, che estende ai reati di violenza, quelli fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. “In Italia si può ancora morire di segregazione, d’odio. Allora cosa aspettiamo?”.

