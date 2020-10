Tiziano Ferro ringrazia il Papa per l’apertura alle unioni civili: “La mia fede forte per sempre”



All’indomani della svolta storica di Papa Francesco, che ha aperto sul tema delle unioni civili per le coppie gay, il cantante di Latina ha voluto dedicargli un messaggio. Di ringraziamento e di gioia, per un cambiamento che rappresenta un passo in avanti importante da parte della Chiesa. Tiziano Ferro ringrazia Papa Bergoglio e spiega che la sua fede è molto solida e lo sarà per sempre: “Grazie Papa Francesco, perché mi ricordi chi sono e da dove vengo”.

