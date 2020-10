Torino, il medico del Regina Margherita: “Molti bambini ricoverati anche con ventilazione polmonare”



Massimiliano Spiccia, coordinatore del reparto di rianimazione dell’ospedale Regina Margherita di Torino, in un’intervista rilasciata questa mattina su Radio Capital ha dichiarato: “Ricoveriamo per problemi respiratori anche bambini di pochi mesi. La situazione è molto più drammatica di quella di marzo. Siamo in difficoltà”.

