Tragico incidente stradale, morta a 25 anni Jessica Ponzoni, campionessa di pattinaggio artistico



Non ce l’ha fatta Jessica Ponzoni, 25 anni, campionessa di pattinaggio artistico, coinvolta ieri in un tragico incidente stradale sull’autostrada A22 del Brennero. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro tra la sua auto e un tir. Lutto a Valsamoggia, nel Bolognese, dove Jessica è cresciuta e dove stava per iniziare una nuova esperienza da allenatrice.

