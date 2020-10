Trekking, jogging e attività motorie: quando non è obbligatorio indossare la mascherina



Una circolare del Viminale chiarisce le circostanze in cui non è obbligatorio indossare la mascherina: “Attività come jogging, footing, trekking, nordic walking o altre forme di camminata sportiva, potranno continuare a svolgersi senza l’utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri”.

