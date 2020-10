Turiste violentate a Matera, arrestati altri 4 componenti del branco: hanno tra i 19 e i 24 anni



Sono stati arrestati altri quattro componenti del branco che la notte tra il 7 e l’8 settembre scorsi hanno violentato in una villa a Marconia di Pisticci, in provincia di Matera, due studentesse inglesi di 15 e 16 anni. Si tratta di giovani del posto, di età compresa tra i 19 e i 24 anni, tutti accusati di concorso in violenza sessuale di gruppo continuata e aggravata.

