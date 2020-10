Uccisa dal fidanzato, laurea alla memoria per Lorena Quaranta: “Ingiusto che non sia qui”



Si è svolta oggi la cerimonia di consegna della laurea in memoria di Lorena Quaranta, la studentessa dell’Università di Messina, laureanda in Medicina e Chirurgia, vittima di femminicidio lo scorso marzo. Il rettore: “Ingiustificabile e inaccettabile che lei non sia qui a ricevere l’attestato del suo grande impegno”.

Continua a leggere



Si è svolta oggi la cerimonia di consegna della laurea in memoria di Lorena Quaranta, la studentessa dell’Università di Messina, laureanda in Medicina e Chirurgia, vittima di femminicidio lo scorso marzo. Il rettore: “Ingiustificabile e inaccettabile che lei non sia qui a ricevere l’attestato del suo grande impegno”.

Continua a leggere

Continua a leggere