Youma Diakite di nuovo mamma a 49 anni: “Benvenuta principessa”



L’attrice ed ex modella, nota per una breve partecipazione all’Isola dei Famosi 2019, ha salutato la nascita della sua seconda bambina: “Sei arrivata tu a dare un senso a questo 2020 pieno di paure, incertezze e dolore”. La Diakite è già mamma di Mattia: fu per il bambino che decise di ritirarsi dal reality.

Continua a leggere



L’attrice ed ex modella, nota per una breve partecipazione all’Isola dei Famosi 2019, ha salutato la nascita della sua seconda bambina: “Sei arrivata tu a dare un senso a questo 2020 pieno di paure, incertezze e dolore”. La Diakite è già mamma di Mattia: fu per il bambino che decise di ritirarsi dal reality.

Continua a leggere

Continua a leggere