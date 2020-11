“A dicembre ospedali chiusi per carenza di operatori, troppi contagiati”, allarme del sindacato infermieri



“I contagi tra gli infermieri e il personale medico sono in crescita costante. Se il trend prosegue in questo modo, tra qualche mese gli ospedali saranno carenti di personale e molti reparti dovranno chiudere. Temiamo una Caporetto sanitaria” ha dichiarato Antonio De Palma, presidente del sindacato infermieri Nursing up alla luce dei dati dei contagi tra gli operatori sanitari.

