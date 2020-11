A processo per aver ucciso la compagna, Paolo Calligaris schiacciato da un tronco: è grave



È rimasto schiacciato sotto un pesante albero nel giardino della stessa villetta in cui, dodici anni fa, avrebbe assassinato la compagna Tatiana Tulissi. Paolo Calligaris, imprenditore friulano già condannato a sedici anni per il delitto, è ora ricoverato in ospedale in coma. L’incidente, per una strana coincidenza, è avvenuto proprio nel giorno dell’anniversario del delitto.

