Ad Ancona la musica di un pianoforte dal vivo durante l’operazione al cervello su bimbo di 10 anni



Per la prima volta un pianoforte è entrato in sala operatoria, suonato dal vivo per medici, infermieri e il piccolo paziente, un bimbo di 10 anni sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico al cervello per asportare un duplice tumore. È accaduto oggi all’ospedale pediatrico Salesi del capoluogo marchigiano dove l’intervento di neurochirurgia sul piccolo, durato oltre quattro ore, è perfettamente riuscito.

