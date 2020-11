Addio a Jean, malata di Sla: nel 2014 una gara di solidarietà per salvarla



Jean Cordova Ramirez non ce l’ha fatta. La donna era malata da anni di Sclerosi laterale amiotrofica e la sua storia nel 2014 era diventata un caso per la tenacia con cui il marito aveva tentato il tutto per tutto per salvarla. Bloccata in Perù, dove viveva la sua famiglia, era stata trasportata d’urgenza in Italia con uno speciale volo medico. Gli amici della coppia avevano lanciato una petizione online per aiutare l’uomo a sostenere gli ingenti costi.

