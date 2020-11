Adele, ex miss e ora infermiera ricoverata per Covid: “Minacciata dai negazionisti, serve rispetto”



Adele Di Costanzo, 27 anni, ex miss e oggi infermiera che vive e lavora a Vicenza, è stata minacciata e insultata dai negazionisti dopo aver condiviso la sua storia su Facebook, con tanto di foto dall’ospedale nel quale è ricoverata dopo essere risultata positiva al Coronavirus: “Mi hanno attaccato quelli che dicono che son tutte bugie. Hanno pure messo in dubbio che io sia una dottoressa data l’età, insomma mi hanno fatto passare per una bugiarda”.

