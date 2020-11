Agata Scuto, si scava in giardino in cerca del cadavere: ex patrigno indagato per omicidio



Si scava nel giardino di casa in cerca del cadavere di Agata Scuto, la 22enne disabile scomparsa ad Acirale (Catania) otto anni fa. Dopo che le telecamere di ‘Chi l’ha visto’ hanno acceso i riflettori sulla misteriosa scomparsa della ventiduenne, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio, inscrivendo nel registro degli indagati l’ex compagno della mamma di Agata.

