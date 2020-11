Alessandro Calabrese del GF ha un nuovo amore, lei è Denise Rossi di Ex on the Beach



Partecipò al Grande Fratello nel 2015, rendendosi protagonista di un flirt con Federica Lepanto e una tormentata storia con la ex Lidia Vella. Dopo una breve e turbolenta partecipazione come corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro Calabrese si è di nuovo fidanzato: la nuova fiamma è Denise Rossi, modella toscana apparsa a “Ex on the Beach Italia 2”.

