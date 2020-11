Alla scoperta degli ecovillaggi, le comuni del 2020: “Qui niente Covid, nè lockdown”



Alla scoperta di ecovillaggi e comunità intenzionali, esperienze di coabitazione diffuse anche in Italia, ai tempi del Covid, con corsi di yoga e meditazione per gli esterni solo online e sempre più persone interessate. “Non siamo hippie, non c’è sesso, droga e rock’n’roll e non ci sono guru: siamo solo persone che studiano e portano avanti ricerche per stili di vita alternativi, con la gioia di vivere insieme”

Continua a leggere



Alla scoperta di ecovillaggi e comunità intenzionali, esperienze di coabitazione diffuse anche in Italia, ai tempi del Covid, con corsi di yoga e meditazione per gli esterni solo online e sempre più persone interessate. “Non siamo hippie, non c’è sesso, droga e rock’n’roll e non ci sono guru: siamo solo persone che studiano e portano avanti ricerche per stili di vita alternativi, con la gioia di vivere insieme”

Continua a leggere

Continua a leggere