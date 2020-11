Allarme Legionella a Ortona: nove casi e tre morti, analisi su acqua e aria



Dopo varie segnalazioni, all’inizio di ottobre,a Ortona è stato confermato che non si trattava di episodi isolati ma vi era un mini focolaio di Legionella che finora ha contagiato una decina di persone. “La rete idrica è stata esclusa come possibile causa di trasmissione del batterio. Gli esperti dell’ISS si sono infatti concentrati sulle analisi delle torri di raffreddamento come possibile causa” sottolineano dal comune.

