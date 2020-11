Alluvione Sardegna, ritrovato corpo della terza vittima di Bitti: travolta da un fiume di fango



Lia Orunesu è la terza vittima dell’alluvione di Bitti. Il cadavere della donna considerata dispersa da ieri dopo essere stata trascinata in strada da un fiume di fango e detriti, è stato recuperato dai soccorritori non lontano dalla sua abitazione di Bitti, la cittadina del nuorese devastata dal maltempo in Sardegna.

