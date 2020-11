Ancona, sola in casa non risponde alle chiamate: la trovano morta in un lago di sangue



A lanciare l’allarme infatti erano stati un fratello e un altro parente che per ore avevano provato a contattarla telefonicamente senza esito. Davanti agli occhi del vicino di casa, che è riuscito a recuperare un mazzo di chiavi per poi entrare nell’abitazione della donna, si è presentata una scena drammatica: la donna giaceva a terra in un lago di sangue.

Continua a leggere



A lanciare l’allarme infatti erano stati un fratello e un altro parente che per ore avevano provato a contattarla telefonicamente senza esito. Davanti agli occhi del vicino di casa, che è riuscito a recuperare un mazzo di chiavi per poi entrare nell’abitazione della donna, si è presentata una scena drammatica: la donna giaceva a terra in un lago di sangue.

Continua a leggere

Continua a leggere