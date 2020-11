Anelli, presidente Medici: “Servono più zone rosse per non arrivare a gennaio con curva che cresce”



Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCeO), a Fanpage.it: “La situazione migliora lentamente. Servirebbe avere più regioni in zona rossa per evitare di arrivare a gennaio con una curva epidemiologica che cresce, quando bisognerà far fronte non solo al Covid ma anche al picco dell’influenza stagionale”.

Continua a leggere



Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCeO), a Fanpage.it: “La situazione migliora lentamente. Servirebbe avere più regioni in zona rossa per evitare di arrivare a gennaio con una curva epidemiologica che cresce, quando bisognerà far fronte non solo al Covid ma anche al picco dell’influenza stagionale”.

Continua a leggere

Continua a leggere