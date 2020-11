Angela da Mondello fa una canzone anti Covid mentre il sindaco di Palermo annuncia una strage



Angela Chianello torna sulla bocca di tutti per le immagini del video di “Non c’è Coviddi”, la canzone di prossima uscita ispirata al tormentone negazionista della scorsa estate. Un’iniziativa che ha indignato molti in relazione alla situazione nazionale, col sistema nazionale in ginocchio, e alle affermazioni del sindaco Leoluca Orlando, che parlando delle carenze del sistema sanitario regionale ha descritto una città e una regione sull’orlo del collasso.

