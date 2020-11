Angelina muore a 18 anni insieme al fidanzato: era in scooter a Santo Domingo



In uno violento scontro tra una motocicletta e un pick-up nella notte di Santo Domingo è morta sul colpo la diciottenne Angelica Gerlin, della provincia di Belluno ma trasferita nella Repubblica Dominicana per amore. Con lei è morto anche il fidanzato, originario dell’isola e conosciuto come dj Manuel.

Continua a leggere



In uno violento scontro tra una motocicletta e un pick-up nella notte di Santo Domingo è morta sul colpo la diciottenne Angelica Gerlin, della provincia di Belluno ma trasferita nella Repubblica Dominicana per amore. Con lei è morto anche il fidanzato, originario dell’isola e conosciuto come dj Manuel.

Continua a leggere

Continua a leggere