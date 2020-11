Anna e il suo calvario con il revenge porn: “Tradita dall’ex. Non ditemi che ho sbagliato”



Il revenge porn consiste nella condivisione di materiale sessualmente esplicito di natura privata senza il consenso della persona ritratta. L’ultimo caso è quello della maestra di Torino, licenziata per i video pornografici diffusi dal suo ex fidanzato. Anna racconta a Fanpage.it la sua esperienza traumatica: “Sono stata tradita dal mio ex fidanzato, ma non ditemi che ho sbagliato”

