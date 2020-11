Antonia morta di Covid dopo 11 ore di attesa al pronto soccorso: 18 medici indagati



La Procura di Trani ha aperto un fascicolo d’inchiesta per far luce sulla vicenda di Antonia Abbatangelo: riesumata la salma della 41enne. L’ipotesi di reato è cooperazione in omicidio colposo. Coinvolti 18 operatori sanitari fra ospedale di Barletta, presidio territoriale di Trani e medico curante della donna.

