Arcuri: “La curva dei contagi si sta congelando, ma il virus è lontano dall’essere sconfitto”



La curva sta congelando, i risultati sono buoni, ma non è il momento di abbassare la guardia, soprattutto in vista del Natale. Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha spiegato che “il virus è lontano dall’essere sconfitto”. Ci sono 300 presidi già pronti sul territorio nazionale per somministrare il vaccino, quando arriverà.

