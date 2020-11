Arcuri: “La curva un mese fa raddoppiava, oggi cresce del 4%. Primi vaccini a fine gennaio”



Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri in collegamento con “Che tempo che fa”: “Se guardiamo i dati dell’ultimo mese, vediamo che i contagi crescono sempre di meno rispetto ai giorni precedenti”. Sui Covid hotel: “Maggioranza delle Regioni non li hanno allestiti forse perché non si aspettavano questa recrudescenza del virus”.

