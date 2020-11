Arezzo, palpeggia nelle parti intime una bimba di 9 anni durante la messa: 82enne a processo



L’accusa è di violenza sessuale aggravata per un 82enne della Valtiberina. Avrebbe baciato sulla guancia e palpeggiato nelle parti intime una bambina di nove anni durante la messa. La vicenda, che sarebbe avvenuta nel dicembre 2018 in provincia di Arezzo, verrà ripercorsa con l’avvio del processo il prossimo 22 dicembre. Le indagini a carico dell’uomo, che nega tutte le accuse a lui rivolte, sono partite in seguito alla denuncia sporta dalla mamma della presunta vittima.

