Argentina sotto choc per la morte di Paola: uccisa dal suo stalker dopo 13 denunce



Lo aveva denunciato 13 volte per averla molestata, minacciata di morte e perseguitata per cinque anni, ma non è servito a salvarle la vita. Da sabato la popolazione di Tucumán è sotto choc per il femminicidio di Paola Estefanía Tacacho, di 32 anni pugnalata a morte sotto casa dal suo stalker. Le denunce erano state tutte archiviate.

