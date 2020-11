Arrestano il compagno e lei scompare: si cerca Khrystyna Novak, 29 anni



Khrystyna Novak, 29 anni, ha fatto perdere le sue tracce dopo l’arresto del compagno. A casa, a Orentano (Pisa) ha lasciato i documenti e la borsa, ma di lei non ci sono notizie da circa dieci giorni. La madre lancia un appello dall’Ucraina, dove la ragazza viveva e da dove è partita con un visto turistico per raggiungere il fidanzato, in Italia. “Vi prego, siamo bloccati qui dal Covid aiutateci a ritrovarla”.

