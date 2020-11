Arrestati vertici Autostrade, il colonnello Bixio: “Barriere non sostituite per risparmiare”



Il colonnello della guardia di Finanza Ivan Bixio, comandante del I gruppo di Genova, che ha condotto le indagini che hanno portato questa mattina all’arresto di sei tra ex vertici e manager di Autostrade per l’Italia, ha spiegato a Fanpage.it come si è arrivati alle misure cautelari: “A seguito di alcuni cedimenti di barriera avvenuti in giornate di vento nel 2016 e 2017, la società Autostrade non ha sostituito queste stesse barriere ma è intervenuta con piccoli escamotage che andavano a mitigare un po’ il rischio, con un impatto anche in termini economici diverso rispetto ad azioni di tipo strutturale”.

