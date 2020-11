Ascolta una conversazione hot tra la sua ex moglie e il nuovo partner: si suicida in piscina



In Gran Bretagna un uomo si è suicidato dopo aver ascoltato per sbaglio una conversazione a luci rosse tra la sua ex compagna e il nuovo partner di lei. L’uomo avrebbe scoperto tutto dopo che la donna avrebbe chiamato per errore il suo cellulare, senza però accorgersi che l’ex marito era in ascolto mentre lei parlava.

