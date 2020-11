Asia Argento piange mamma Daria Nicolodi: “Non riesco a smettere di tremare”



Nuovo post toccante e doloroso di Asia Argento che ricorda la madre, la compianta attrice Daria Nicolodi, scomparsa a 70 anni: “Nei momenti difficili della vita ripetevo a me stessa “chi ha la mamma non trema”. Ecco, da quando non ci sei più non riesco a smettere di tremare”, ha scritto su Instagram.

