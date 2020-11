Asta da record in Belgio: un piccione viaggiatore è stato venduto per 1,6 milioni di euro



Un’asta da record in Belgio, dove un piccione viaggiatore di 2 anni è stato venduto per 1,6 milioni di euro. New Kim è una femmina e il suo valore esorbitante potrebbe essere dovuto alle distanze che è capace di percorrere in pochissimo tempo. Le gare tra piccioni viaggiatori sono diventate ormai una disciplina amatissima in Asia.

