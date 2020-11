Aurora Ramazzotti è positiva al Coronavirus, in isolamento insieme al fidanzato Goffredo



Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato Goffredo Cerza sono risultati entrambi positivi al Coronavirus. Lo racconta la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, in collegamento con lo studio di ‘Ogni mattina’, il programma di Tv8 per il quale lavora come inviata. “Ho contratto il Covid quindi non posso raggiungervi”, spiega ad Alessio Viola. Lei e Goffredo sono in isolamento a Milano in attesa della guarigione, ma le loro condizioni sono tutto sommato buone: “Una malattia molto particolare, ho sperato fin o all’ultimo che non fosse lui”.

