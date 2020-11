Autostrade, De Micheli: “Trattativa con Cdp non è mia competenza. Io ho agito sui concessionari”



“Cassa depositi e prestiti ha avviato una trattativa formale con Atlantia per l’acquisizione della maggioranza di Aspi. Su questo punto il mio ministero non ha competenza”, ha detto la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, assicurando però che queste trattative si starebbero muovendo su valori di mercato che non riguardano “altre decisioni che il governo ha in corso”. La ministra ha risposto a un’interrogazione durante il question time in Senato sulla presenza di due investitori stranieri nell’acquisto della società della famiglia Benetton.

Continua a leggere



“Cassa depositi e prestiti ha avviato una trattativa formale con Atlantia per l’acquisizione della maggioranza di Aspi. Su questo punto il mio ministero non ha competenza”, ha detto la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, assicurando però che queste trattative si starebbero muovendo su valori di mercato che non riguardano “altre decisioni che il governo ha in corso”. La ministra ha risposto a un’interrogazione durante il question time in Senato sulla presenza di due investitori stranieri nell’acquisto della società della famiglia Benetton.

Continua a leggere

Continua a leggere