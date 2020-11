Autostrade, il manager cercava di far sparire le carte su Ponte Morandi: “Porta un trolley grosso”



Nelle carte dell’inchiesta che ha portato ai domiciliari l’ex Ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci, Michele Donferri Mitelli e Paolo Berti, emerge anche come Donferri, dopo il suo licenziamento, ha provato a sottrarre documentazione presente in ufficio in modo da sviare le indagini, contattando persone di fiducia, come la sua segretaria.

