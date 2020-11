Aveva materiale dell’Isis e si auto-addestrava per compiere attentati: arrestato a Cosenza



Un italiano residente in provincia di Cosenza è stato arrestato per auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Nel materiale sequestrato manuali sulla realizzazione di ordigni, tutorial sulla conduzione di operazioni terroristiche, documenti sull’auto addestramento per il compimento di attentati, immagini di esecuzioni dell’Isis, riviste dell’Isis, Al Qaeda e altri gruppi terroristici, documenti in arabo auto prodotti dall’indagato.

Continua a leggere



Un italiano residente in provincia di Cosenza è stato arrestato per auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Nel materiale sequestrato manuali sulla realizzazione di ordigni, tutorial sulla conduzione di operazioni terroristiche, documenti sull’auto addestramento per il compimento di attentati, immagini di esecuzioni dell’Isis, riviste dell’Isis, Al Qaeda e altri gruppi terroristici, documenti in arabo auto prodotti dall’indagato.

Continua a leggere

Continua a leggere