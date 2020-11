Bari, Maria ha un malore in strada e muore: “Ambulanza in ritardo di 50 minuti causa Covid”



Dramma a Noci, in provincia di Bari, dove una donna è morta nella piazza centrale del paese dopo aver accusato un malore ed aver atteso per oltre 50 minuti l’arrivo di un’ambulanza. I tempi lunghi sono stati causati dall’emergenza Coronavirus. Il sindaco Nisi: “Tutto questo è inaccettabile. Il Covid sta uccidendo anche il nostro sistema sanitario che non riesce piú a garantire cure necessarie a tutti”.

