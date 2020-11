Bari, palazzo della morte: “Moglie e figlio malati di tumore per i roghi tossici delle discariche”



Nella palazzina di via Archimede 16, alla periferia barese di Japigia, tristemente nota come “palazzina dei tumori”, 29 inquilini si sono ammalati di neoplasie rare e 14 di loro sono morti a causa delle sostanze tossiche disperse nell’aria dai roghi tossici della ex discarica comunale. “Mio figlio ha avuto il linfoma di non Hodgkin e mia moglie un tumore alla tiroide”, racconta a Fanpage.it Carlo, inquilino dall’86. Le periferie di Bari sono una Terra dei fuochi: l’aria è irrespirabile.

