Beccato sul monopattino non omologato a 100 km/h, multa di 1000 euro. I vigili: “Come una moto”



Si aggirava per le strade di Moncalieri sfrecciando a 100 chilometri all’ora a bordo di un monopattino. Un 40enne è stato fermato dalla polizia locale e multato per oltre mille euro. L’uomo ha opposto resistenza al sequestro del veicolo e ha cercato di impietosire gli agenti sottolineando il costo che aveva sostenuto per l’acquisto online del veicolo.

