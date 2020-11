Belgio, un errore burocratico costa un milione di euro a un infermiere italiano



Un errore burocratico è costato 1,2 milioni a Marcello Giuseppe, un infermiere di origini italiane cresciuto in Belgio. Il giudice lo ha condannato a restituire gli stipendi di una vita guadagnati esercitando la professione. Il motivo? Avrebbe dimenticato di rinnovare il visto gratuito necessario per svolgere l’attività infermieristica nel Paese. I colleghi chiedono per lui l’amnistia.

Continua a leggere



Un errore burocratico è costato 1,2 milioni a Marcello Giuseppe, un infermiere di origini italiane cresciuto in Belgio. Il giudice lo ha condannato a restituire gli stipendi di una vita guadagnati esercitando la professione. Il motivo? Avrebbe dimenticato di rinnovare il visto gratuito necessario per svolgere l’attività infermieristica nel Paese. I colleghi chiedono per lui l’amnistia.

Continua a leggere

Continua a leggere