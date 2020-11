Bimba nomade di 4 anni esclusa dallo scuolabus potrà andare all’asilo in taxi grazie a una colletta



Una storia a lieto fine quella della bimba di quattro anni che vive in un campo nomadi a Collegno: per lei era stato sospeso il servizio di trasporto in bus, perché non risulta residente nel Comune. Grazie a una colletta di un gruppo di cittadini benefattori potrà raggiungere la scuola in taxi.

Continua a leggere



Una storia a lieto fine quella della bimba di quattro anni che vive in un campo nomadi a Collegno: per lei era stato sospeso il servizio di trasporto in bus, perché non risulta residente nel Comune. Grazie a una colletta di un gruppo di cittadini benefattori potrà raggiungere la scuola in taxi.

Continua a leggere

Continua a leggere